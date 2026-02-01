Zum Hauptinhalt springen

Crans-Montana18-Jähriger stirbt Wochen nach der Brandkatastrophe

Noch immer kommen Menschen zur Unglücksstelle, um der Opfer zu gedenken.
Noch immer kommen Menschen zur Unglücksstelle, um der Opfer zu gedenken. (Foto: Denis Balibouse/REUTERS)

Seit vier Wochen kämpfen die Ärzte darum, dass die teils schwerst verletzten Brandopfer von Crans-Montana überleben. In einem Fall haben sie den Kampf nun verloren.

Einen Monat nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

In der Silvesternacht hatten in einer Bar funkensprühende Partyfontänen einen Brand entfacht. Die Flammen breiteten sich rasant aus, viele Menschen kamen über die enge Treppe aus dem Kellergeschoss nicht mehr rechtzeitig ins Freie.

Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, rund 80 davon erlitten schwere und schwerste Brandverletzungen. Sie wurden in auf Brandwunden spezialisierte Kliniken gebracht, teils auch im Ausland.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie Brandstiftung.

