23. August 2018, 21:59 Uhr Brandenburg Mehrere Ortschaften wegen Waldbrandes evakuiert

In Brandenburg wütet ein Waldbrand auf ungefähr 300 Hektar Land.

Mindestens drei Ortschaften müssen deswegen evakuiert werden.

Im Südwesten Berlins ist in Brandenburg ein großer Waldbrand ausgebrochen. Am Donnerstabend standen bereits 300 Hektar in Flammen. Das entspricht etwa 400 Fußballfeldern. Das Gebiet ist 50 Kilometer von der Berliner Statdtgrenze entfernt. Behörden bereiteten für den Abend die Evakuierung mehrerer Orte vor.

"Aufgrund eines Großbrandes im Bereich Malterhausen, Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf bitten wir die Bevölkerung in den Orten Tiefenbrunnen und Klausdorf ihre Häuser zu verlassen und den Anweisungen der örtlichen Kräfte zu folgen", hieß es in einer Mitteilung der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen.

Die Menschen sollten nur das Wichtigste mitnehmen wie Papiere oder Medikamente. Von den Evakuierungen betroffen waren am Abend insgesamt rund 600 Menschen. Sie sollten zunächst in der dortigen Stadthalle untergebracht werden. Anwohner in der Gegend wurden außerdem gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Ob weitere Orte im Laufe des Abends und der Nacht hinzukommen könnten, konnte er noch nicht sagen. Das auf 300 Hektar geschätzte Feuer sei teilweise 100 Meter von Orten entfernt, hieß es.

Weil der Boden mit Munition belastet ist, sind die Löscharbeiten besonders schwierig. Die Feuerwehr war am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Der brandenburgische Waldbrand-Beauftragte, Raimund Engel, sagte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), die Lage sei "dramatisch". Die Einsatzkräfte hofften auf Löschflugzeuge, weil sich das Feuer wegen des auffrischenden Windes immer weiter ausbreite. In Brandenburg ist seit Monaten kaum Regen gefallen, die Natur ist in weiten Landstrichen ausgedörrt.