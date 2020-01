Symboldbild: Ein kleines Mädchen sitzt mit gesenktem Kopf allein auf dem Fußboden. In Brandenburg wurden 1947 Kinder im Jahr 2018 in Obhut genommen - davon 85 Prozent wegen einer Gefährdung.

Im brandenburgischen Eberswalde soll ein fünfjähriges Mädchen extrem verwahrlost in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Nach einem Medienbericht prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) jetzt den Fall. "Wir haben aufgrund der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher am Montag.

Die Märkische Oderzeitung (MOZ) hatte am Samstag berichtet, das Mädchen solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein und habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. Sie habe in einer Wohnung in der 40 000-Einwohner-Stadt östlich von Berlin gelebt. Zudem sollen dort auch noch zwei weitere, ältere Geschwister gewohnt haben. Über deren Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.

In der Weihnachtszeit sei das Mädchen schließlich unter Mitwirkung des Jugendamts in eine Klinik eingeliefert worden Das Kind sei körperlich und geistig stark zurückgeblieben. Die Geschwister sollen vom Jugendamt Barnim in Obhut genommen worden sein.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ein. Zum Schutz des Kindes und mit Hinweis auf die Ermittlungen gab sie zunächst keine weiteren Auskünfte.

Der MOZ zufolge sei dabei auch die Frage noch nicht geklärt, warum das Jugendamt nicht schon im Dezember die Polizei einschaltete: "Es geht zunächst darum, Informationen zu sammeln und zu ermitteln, warum uns das Jugendamt Barnim nicht eingeschaltet hat", sagte ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Kreis wollte sich noch am Montag zu dem Fall äußern. "Bei uns sitzen die Verantwortlichen zusammen", sagte Kreissprecher Oliver Köhler. Das Brandenburger Bildungsministerium forderte den Kreis zu einer Stellungnahme auf. "Es ist ein sehr schwerer und tragischer Fall", sagte Ministeriumssprecherin Antje Grabley. Bei solch einer Straftat hätten Staatsanwaltschaft und Polizei informiert werden müssen, betonte sie.