26. Juli 2018, 19:58 Uhr Brandenburg Feuerwehr sperrt Autobahn wegen Waldbrand

In Brandenburg kämpfen feuerwehrleute gegen einen großflächigen Waldbrand.

Zwei wichtige Autobahnabschnitte hat die Polizei wegen der Rauchentwicklung gesperrt.

Auf Bildern sieht man riesige Rauchsäulen, die sich hoch in den Himmel erstrecken. Nahe des Orts Fichtenwalde in Brandenburg steht ein Kiefernwald in Flammen. Mit etwa 180 Einsatzkräften ist die Feuerwehr im Einsatz.

Der Brandherd liegt südwestlich von Berlin. Hier treffen die A9, die Berlin und München verbindet und die A10, der Berliner Autobahnring aufeinander. Auf beiden Strecken musste die Polizei Sperrungen einrichten. Es bildeten sich lange Staus. "Es ist mit Vollsperrungen und massivem Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte.

Die Behörden haben die Bewohner des 3000-Einwohner-Ortes Fichtenwalde bereits gewarnt. Sie sollen sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten und wichtige Dokumente bereitlegen sollen. "Weitere Informationen folgen", hieß es weiter. Das Innenministerium Brandenburgs richtete eine Krisenkommission ein. Die Polizei schickte auch einen Hubschrauber in die Luft, um den Rettungskräften einen Überblick zu verschaffen.

40 bis 50 Hektar groß ist das Feuer. Direkt zwischen der Ortschaft und dem Feuer führe ein Radweg, an dem die Feuerwehr mit einer Wasserwand ein Übergreifen der Flammen verhindern will.

Aufgrund der Sommerhitze ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg derzeit extrem hoch. Die Behörden riefen in dem von ausgedehnten Kiefernwäldern bedeckten Bundesland die höchste Warnstufe aus. Auch am Freitag soll es heiß bleiben, mit Temperaturen bis zu 34 Grad.