SilvesterKirche in Amsterdam steht in Flammen

Einsatzkräfte versuchen, das Feuer an der Vondelkirche in Amsterdam zu löschen.
Einsatzkräfte versuchen, das Feuer an der Vondelkirche in Amsterdam zu löschen. (Foto: (Foto: REMKO DE WAAL/REMKO DE WAAL/ANP/dpa))

Der Turm der Vondelkirche ist bereits eingestürzt, umliegende Wohnungen wurden evakuiert. Verletzte gibt es bislang nicht. Mit einem Großaufgebot bekämpft die Feuerwehr die Flammen.

In Amsterdam ist in der Silvesternacht eine große Kirche in Brand geraten. Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzte ein, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Eine große Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach ersten Berichten nicht. Die Behörden warnten vor Funkenflug wegen starken Windes. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden, hieß es.

Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Behörden riefen Schaulustige auf, nicht zu der Kirche zu kommen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff selbst zu verhindern.

„Es ist ein sehr heftiger und schrecklicher Brand in dieser monumentalen Kirche“, sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, wie Medien berichteten. „Unsere erste Sorge und Priorität gilt nun dem Wohlergehen und den Häusern der unmittelbaren Anwohner.“

Die Vondelkirche wurde 1872 erbaut und bis 1977 als römisch-katholische Kirche genutzt. Heute wird die neogotische Basilika anderweitig und für besondere Anlässe wie etwa Konzerte genutzt. Bereits 1904 zerstörte ein Brand den ursprünglichen Turm der Kirche.

