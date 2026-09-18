Im Fall der Brandstiftung an der Wuppertaler Synagoge sehen die Ermittler Hinweise auf ein antisemitisches Tatmotiv. Darauf deute neben dem Tatort selbst auch eine Äußerung des Verdächtigen dort hin, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft.

Der 37-jährige polizeibekannte Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit sei noch am Donnerstag in Tatortnähe festgenommen worden, teilte die Polizei Wuppertal am Abend mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei ein Mobiltelefon gefunden worden, dessen Auswertung noch andauere. Der Verdächtige habe eine Vorstrafe wegen der Bedrohung einer Nachbarin, sagte der Staatsanwalt.

Der Brand war auf einer Treppe an einem Nebeneingang der Bergischen Synagoge in Wuppertal gelegt worden. „Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden von den Angehörigen der Synagoge“, hatte ein Polizeisprecher berichtet. Verletzt worden sei niemand. Der Sachschaden sei gering. Die Polizei sucht zwei junge Zeuginnen, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe der Synagoge aufgehalten haben sollen.

Bereits 2014 gab es einen Brandanschlag auf die Synagoge

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte die Tat als Brandanschlag bezeichnet. „Erneut ist es in der Zeit der jüdischen hohen Feiertage zu einem Anschlag auf eine Synagoge gekommen“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Bereits 2014 war ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt worden. Dafür waren drei Palästinenser verantwortlich. Sie gaben an, damit die Aufmerksamkeit auf den Gaza-Konflikt lenken zu wollen. Sie erhielten Bewährungsstrafen.