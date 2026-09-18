Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Synagoge in Wuppertal hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen beantragt. Gegen den aus Afghanistan stammenden und in Wuppertal lebenden Mann bestehe der dringende Tatverdacht der versuchten schweren Brandstiftung, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er war bereits kurz nach dem Anschlag am Donnerstagnachmittag festgenommen worden und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Donnerstagabend wurden laut Staatsanwaltschaft mehrere Messer und eine Machete gefunden. Zudem werde das bei seiner Festnahme sichergestellte Mobiltelefon derzeit ausgewertet.

Den Angaben zufolge hatte der Mann bereits während seiner Festnahme Äußerungen gemacht, die auf ein antisemitisches Tatmotiv hindeuten. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen sei er dringend verdächtig, am Donnerstag gegen 14:00 Uhr mittels eines Brandsatzes Feuer an der Rückseite der Synagoge gelegt zu haben. Dort befindet sich der Eingang des zu dem Gotteshaus gehörenden Cafés „Negev“.

„Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden von den Angehörigen der Synagoge“, hatte ein Polizeisprecher berichtet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Tür der Synagoge wurde beschädigt. Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft wegen der Bedrohung einer Nachbarin vorbestraft. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits 2014 gab es einen Brandanschlag auf die Synagoge

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte die Tat als Brandanschlag bezeichnet. „Erneut ist es in der Zeit der jüdischen hohen Feiertage zu einem Anschlag auf eine Synagoge gekommen“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Bereits 2014 war ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt worden. Dafür waren drei Palästinenser verantwortlich. Sie gaben an, damit die Aufmerksamkeit auf den Gaza-Konflikt lenken zu wollen. Sie erhielten Bewährungsstrafen.