5. Februar 2019, 08:08 Uhr Frankreich Mindestens acht Tote bei Brand in Pariser Wohnhaus

Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus im noblen 16. Pariser Arrondissement sind am frühen Dienstmorgen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 wurden verletzt.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und haben eine Frau festgenommen, die in dem Haus lebte.

Die Einsatzkräfte sind noch immer auf der Suche nach weiteren Opfern.

Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus in Paris sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte seien über fünf Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen und noch immer auf der Suche nach weiteren Opfern. Die Pariser Staatsanwaltschaft vermutete einen kriminellen Hintergrund. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz am Dienstagmorgen. Gegen sie sei ein Verfahren wegen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet worden. Zu einem möglichen Tatmotiv äußerten sich die Ermittler französischen Medien zufolge noch nicht.

Das Feuer im achtstöckigen Gebäude in der Rue Erlanger im schicken 16. Arrondissement brach am frühen Dienstmorgen aus. Rund zwei Dutzend Bewohner retteten sich nach Behördenangaben vor den Flammen aufs Dach oder kletterten aus ihren Fenstern. Sie konnten von Einsatzkräften gerettet werden.

Mehr als 200 Feuerwehrleute und andere Helfer waren laut der Polizei vor Ort, die Straße wurde abgeriegelt. Auch Bewohner benachbarter Gebäude wurden in Sicherheit gebracht. Das betroffene Wohnhaus liegt rund einen Kilometer vom Tenniskomplex Stade Roland Garros entfernt, in dem die French Open stattfinden. In der Nähe ist auch der beliebte Park Bois de Boulogne. Das 16. Arrondissement gilt als eine der luxuriösesten und ruhigsten Stadtteile der französischen Hauptstadt.