5. Februar 2019, 08:08 Uhr Frankreich Mindestens sieben Tote bei Brand in Pariser Wohnhaus

Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen in dem Wohnhaus im 16. Pariser Bezirk.

In der Nacht zum Dienstag ist im noblen 16. Pariser Arrondissement ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr spricht von 28 Verletzten. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauert an.

Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus in Paris sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 28 weitere wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Einsatzkräfte seien mit Löscharbeiten beschäftigt und auf der Suche nach weiteren Opfern. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Feuer im achtstöckigen Gebäude in der Rue Erlanger im schicken 16. Arrondissement sei am frühen Dienstmorgen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AP. "Die Situation war schon dramatisch, ehe die Feuerwehrleute eintrafen". Rund zwei Dutzend Bewohner retteten sich nach Behördenangaben vor den Flammen aufs Dach oder kletterten aus ihren Fenstern. Sie konnten von Einsatzkräften gerettet werden.

Mehr als 200 Feuerwehrleute und andere Helfer waren laut der Polizei vor Ort, die Straße wurde abgeriegelt. Auch Bewohner benachbarter Gebäude wurden in Sicherheit gebracht. Das betroffene Wohnhaus liegt rund einen Kilometer vom Tenniskomplex Stade Roland Garros entfernt, in dem die French Open stattfinden. In der Nähe ist auch der beliebte Park Bois de Boulogne. Das 16. Arrondissement gilt als eine der luxuriösesten und ruhigsten Stadtteile der französischen Hauptstadt.