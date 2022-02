Das Feuer in der Essener Wohnanlage brach in der Nacht zum Montag aus, die Flammen verbreiteten sich rasend schnell über die Balkone. Die Ruine muss wohl abgerissen werden.

Von Christian Wernicke, Essen

Im ersten Moment vermutete Nicole W. eine Prügelei im Treppenhaus. "Die Schläge an der Tür waren so massiv", erinnert sich die zierliche Frau, während sie mit gespreizten Hände nach Worten ringt, "ich wusste einfach nicht, was los war." W. hatte die Rollläden geschlossen und tief geschlafen, aber als der Krach nicht aufhörte, ging sie dann doch zur Wohnungstür. Ein Polizist stand im Hausflur in der dritten Etage, nun trommelte er bereits gegen die Tür der Nachbarn. Er schrie W. nur drei Worte entgegen: "Sofort raus hier!"