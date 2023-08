Von Jana Stegemann, Osnabrück

Als sie sich am frühen Morgen an einem Februartag im Treppenhaus treffen, haben beide Pistolen dabei. Sinan F., 16, ist auf dem Weg zur Schule und trägt eine kleine Wasserpistole in seinem Rucksack, Giuseppe Del B. hält eine Kleinkaliberwaffe in der Hand. Der 81-Jährige hat am Fuß der Treppe auf den Schüler gewartet. "Aufgelauert im Hausflur", wird der Staatsanwalt bei der Anklageverlesung im Landgericht Osnabrück sagen. 15 Minuten zuvor soll er die Waffe vom Typ Walther GPS Kaliber 22 aus dem Keller geholt haben. Der italienische Rentner Giuseppe Del B. ist nun der Angeklagte in einem Mordprozess.