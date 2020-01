Brand in Mehrfamilienhaus in Zwickau: Drei Verletzte

Zwickau (dpa/sn)- Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Feuer brach demnach am Mittwochabend im Erdgeschoss des Hauses in einer Praxis für Physiotherapie aus. Das Gebäude wurde den Angaben zufolge evakuiert. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.