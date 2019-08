Zittau (dpa/sn) - Zwei Brände haben die Feuerwehren in Ostsachsen am Sonntag beschäftigt. Das dritte Obergeschoss einer ehemaligen Elektromotorenfabrik in Zittau (Landkreis Görlitz) sei abgebrannt, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Das Feuer war am frühen Morgen unter dem Dach ausgebrochen. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Feuerwehr am Nachmittag noch an. Auch Einsatzkräfte aus dem benachbarten Hrádek nad Nisou (Tschechien) beteiligten sich daran.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am frühen Morgen habe das Obergeschoss bereits großräumig gebrannt. Ein Teil des Daches sei wegen der Flammen eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst habe es keine Hinweise auf Verletzte gegeben, so ein Sprecher der Polizei. Das Gebäude wurde als Lager eines Räumungsunternehmens genutzt. Die Polizei nehme die Ermittlungen zur Brandursache auf, eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher.

Das Historik Mobil Festival fand trotz des Brandes wie geplant statt. Die Züge fuhren durch Zittau - 30 Meter am Brandort vorbei.

Ein paar Kilometer weiter stand in Großdubrau (Landkreis Bautzen) ein Komposthaufen in einer Kompostieranlage einer Recyclingfirma in Flammen. Er habe sich in der Nacht zum Sonntag vermutlich selbst entzündet, so der Polizeisprecher. Brandstiftung schloss er aus. Gegen Mittag war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand.