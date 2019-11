Tödlicher Brand in Mehrfamilienhaus in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal ist eine Leiche in der ausgebrannten Dachgeschosswohnung gefunden worden. Ob es sich dabei um den Bewohner der Wohnung handelt, konnte die Polizei bis zum Dienstagmorgen nicht klären. Die beiden anderen Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben.

Am späten Montagabend hatte es in dem Fachwerkhaus aus bisher ungeklärten Gründen zu brennen begonnen. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Dach des Hauses und die Wohnung bereits "lichterloh gebrannt", teilte die Polizei mit. Aufgrund der Flammen sei es den Einsatzkräften nicht möglich gewesen, in das Haus vorzurücken, um nach der im Dachgeschoss wohnenden Person zu suchen. Das Haus ist laut Polizei einsturzgefährdet und somit nicht mehr bewohnbar.