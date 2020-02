Wolfhagen (dpa/lhe) - Eine Lagerhalle im nordhessischen Wolfhagen ist in Brand geraten. Anwohner wurden am Donnerstag wegen starken Rauchs gebeten, Türen und Fenster zu schließen, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Ersten Informationen zufolge hielten sich keine Personen in der Halle auf. Der Feuerwehreinsatz in der Stadt im Landkreis Kassel dauerte am frühen Abend noch an. Aussagen zum Sachschaden und zur Brandursache könnten deshalb noch nicht gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher.

Feedback