Wismar (dpa/mv) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Unbekannte hatten am Donnerstagabend einen im Hauseingang abgestellten Kinderwagen angezündet, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 10 000 Euro.