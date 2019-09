Wirdum (dpa/lni) - Bei einem Hausbrand in Wirdum in der Nähe von Aurich ist ein Schaden von 95 000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärten Umständen im Dachgeschoss des unbewohnten Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Rund 80 Feuerwehrleute kämpften am Sonntagabend mehrere Stunden lang gegen die Flammen. Das Dach brannte komplett ab. Brandermittler sollen nun herausfinden, wie das Feuer ausbrechen konnte.