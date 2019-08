Wilhelmshaven (dpa/lni) - In einem Entsorgungsbetrieb in Wilhelmshaven ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Übereinander gestapelte Schrott-Fahrzeuge seien in Brand geraten, glücklicherweise ziehe die Rauchwolke auf die Jade und nicht in Richtung Stadt. In der Nähe des Brandortes befinden sich lediglich Kleingärten, die wegen der Schadstoffbelastung nicht betreten werden sollten. Weitere Gebäude mussten zunächst nicht evakuiert werden.