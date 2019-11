Feuer in Mehrfamilienhaus in Wildberg

Wildberg (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wildberg (Kreis Calw) haben sieben Bewohner vorerst ihre Unterkunft verloren. Vermutlich infolge eines technischen Defekts sei eine Heizanlage in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Mieter bemerkte das Feuer am Vorabend. Alle sieben Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Nähere Angaben konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen. Der Schaden liegt bei etwa 150 000 Euro.