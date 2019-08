Wiesloch (dpa/lsw) - Auf einem Wertstoffhof in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) musste die Feuerwehr ein Großfeuer löschen. Auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern standen ein Komposthaufen und Holz in Brand. Anwohner und Autofahrer sahen in der Nacht zum Dienstag hohe Flammen und alarmierten die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.