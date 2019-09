Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Brand in Kirchturm

Artikel per E-Mail versenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Über mehrere Stunden hat die Feuerwehr einen Brand in einer Wiesbadener Kirche bekämpft. Menschen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Feuer am Mittwoch nicht verletzt. Wie es zu dem Brand im Dachstuhl des Kirchturms der St. Birgid-Kirche im Stadtteil Bierstadt kam, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten zogen sich nach Darstellung der Feuerwehr hin, da der Turm mit seinen schmalen Fenstern für die Helfer nur schwer zugänglich war.

"Rauch und Wärme können nur sehr schwer abziehen, daher gibt es einen massiven Wärmestau im Gebäude", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Erst am Nachmittag waren die Flammen gelöscht. Das Feuer war am Morgen nach ersten Erkenntnissen in einem Technikraum unterhalb des Glockenturms ausgebrochen. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.