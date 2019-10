Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Wiesbaden sind zehn Bewohner verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Das Feuer sei im Zimmer eines Bewohners ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Die Einrichtung im Ortsbezirk Mainz-Kastel wurde teilweise geräumt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Einige Wohneinheiten waren nicht mehr bewohnbar. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt.