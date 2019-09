Wiesbaden (dpa/lhe) - In einer Wiesbadener Kirche ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brennt der Dachstuhl des Kirchturms der St. Birgid-Kirche im Stadtteil Bierstadt. Die Löscharbeiten seien schwierig, da der Turm nur sehr schmale Fenster habe. "Rauch und Wärme können nur sehr schwer abziehen, daher gibt es einen massiven Wärmestau im Gebäude", teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. "Aktuell werden auch erste Kräfte im Innenangriff eingesetzt." Der Brandherd befinde sich in einem Technikraum unterhalb des Glockenturms. Das Feuer sei unter Kontrolle, jedoch dauerten die Löscharbeiten an, erklärte der Sprecher. Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz.