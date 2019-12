Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiesbaden ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Feuer am Freitagabend in dem unbewohnten Gebäude ausgebrochen. Als die Löschkräfte eintrafen, stand das Haus komplett in Flammen. Teile des Daches stürzten ein. Warum es brannte, konnten die Ermittler am frühen Samstagmorgen noch nicht sagen.