Wernau (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Kfz-Werkstatt in Wernau hat am Montag nach ersten Schätzungen zu einem Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro geführt. Ein Arbeiter und ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach fing am frühen Abend ein Fahrzeug in der Werkstatt bei Schweißarbeiten Feuer. Bei dem Versuch, die Flammen selbst zu löschen, habe sich der 58-jährige Arbeiter Verbrennungen an den Armen zugezogen, sagte ein Polizeisprecher. Der Feuerwehrmann habe bei dem Einsatz einen Kreislaufzusammenbruch erlitten.