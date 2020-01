Weitnau (dpa/lby) - In einem Einfamilienhaus in Weitnau (Landkreis Oberallgäu) hat es am Montagabend gebrannt. Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob sich die Bewohner, den Angaben zufolge ein Ehepaar, in dem Haus befanden, war zunächst unklar.