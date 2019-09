Weitefeld-Oberdreisbach (dpa/lrs) - Beim Abflämmen von Unkraut hat ein 69-Jähriger das Gebälk der Fassade eines Fachwerkhauses im Westerwald in Brand gesetzt. Die Feuerwehr und einige Ersthelfer konnten den Brand in Weitefeld-Oberdreisbach am Mittwoch schnell löschen, wie die Polizei in Betzdorf mitteilte. Das Feuer habe etwa vier Quadratmeter der Fassade beschädigt. Weil sie Rauch einatmeten, wurden zwei Ersthelferinnen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.