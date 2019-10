Weißenhorn (dpa/lby) - Drei Menschen sind durch einen Brand in einem Einfamilienhaus in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) verletzt worden. Die Bewohner seien mit Rauchgasvergiftungen und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar. Auch zu den Verletzten konnte die Polizei keine genaueren Angaben machen.