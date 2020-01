Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus in Weilrod

Weilrod (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Weilrod (Hochtaunuskreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Der 85 Jahre alte Bewohner des Hauses und seine 64 Jahre alte Tochter kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen im Wohnzimmer aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brandursache war unklar. Weitere Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.