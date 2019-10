Weil am Rhein (dpa/lsw) - Weil ein Kirschkernkissen in einer Mikrowelle Feuer gefangen hatte, ist ein Pflegeheim in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) evakuiert worden. Es habe eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Das Feuer wurde noch während der Räumung gelöscht und die Bewohner konnten kurz darauf zurück in ihre Zimmer. Verletzt wurde niemand. Das Kirschkernkissen hatte laut Polizei wohl etwas zu lange in der Mikrowelle gelegen.