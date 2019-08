Weil am Rhein (dpa/lsw) - 14 Gäste eines Hotels haben wegen eines Feuers in einem angrenzenden Lokal in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in der Nacht zum Montag ihre Betten verlassen müssen. Aus unbekannten Gründen hatte eine Lüftungsanlage in einem Keller des Gebäudekomplexes zu brennen begonnen, wie die Polizei am Montag mitteilte.