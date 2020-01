Wehr (dpa/lsw) - Die Ursache für den Brand in einem Kindergarten in Wehr (Kreis Waldshut) war vermutlich ein technischer Defekt. Es sei unwahrscheinlich, dass eine vorsätzliche Brandstiftung vorliege oder ein verirrter Feuerwerkskörper das Feuer vor zwei Wochen entfachte, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Als Brandherde kämen entweder eine Kaffeemaschine oder ein Kühlschrank infrage. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Verletzt wurde bei dem nächtlichen Brand niemand. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge bei etwa zwei Millionen Euro.