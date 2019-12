Wedemark (dpa/lni) - Ein technischer Defekt der Elektroinstallation hat das Feuer in einer Lagerhalle in der Wedemark bei Hannover verursacht. Das Gebäude auf einem Bauhof sei bei dem Brand komplett zerstört worden, der Schaden werde auf 250 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen am Samstagmorgen auf andere Gebäude ausbreiten konnten. Anwohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr musste noch nach mehreren Stunden kleinere Glutnester löschen. Unmittelbare Gefahr für Anwohner des Grundstücks bestand nicht.