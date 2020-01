Wanzleben-Börde (dpa/sa) - Ein selbstfahrender Kran ist im Landkreis Börde in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von 350 000 Euro. Das Fahrzeug habe am Montagabend zwischen Groß Rodensleben und Klein Rodensleben bei Wanzleben (Landkreis Börde) Feuer gefangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Der Fahrer hörte plötzlich einen lauten Knall hinter seinem Fahrerhaus und hielt an", heißt es in der Mitteilung. Als er nachgesehen habe, habe er bereits die Flammen bemerkt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

"Wie schwer die Fahrbahn dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird noch geprüft werden müssen", teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten sollten bis zum Nachmittag dauern.