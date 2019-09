Wandlitz (dpa/bb) - Auf dem Gelände einer leerstehenden Schule in Wandlitz (Landkreis Barnim) ist ein Feuer in einem alten Heizhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass der Brand auf den umliegenden Wald übergreift, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am Freitagmorgen. Menschen wurden nicht verletzt. Spaziergänger hatten die Feuerwehr am Donnerstagabend über den Brand informiert. Auch in den Morgenstunden wurde noch gelöscht. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.