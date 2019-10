Waldheim (dpa/sn) - Ein Brand in einer Biogasanlage in Waldheim (Mittelsachsen) hat einen hohen Schaden verursacht. Die Summe liege im mittleren sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei in Chemnitz am Dienstag mit. Die Flammen brachen am späten Montagabend in der Anlage eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ortsteil Reinsdorf aus. Experten sollen nun prüfen, ob ein technischer Defekt das Feuer auslöste.