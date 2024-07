Voriges Jahr erlebte Kanada Waldbrände in noch nie gekanntem Ausmaß – jetzt toben wieder verheerende Feuer. Ein Waldbrand erreichte die Kleinstadt Jasper im gleichnamigen Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains. Der Park – ein beliebtes Ausflugsziel und Unesco-Welterbe – wurde evakuiert, rund 25 000 Menschen waren Medienberichten zufolge betroffen.

Detailansicht öffnen Menschen verlassen Jasper. (Foto: Le Minh Khue/AFP)

Unter Tränen sprach die Regierungschefin der Provinz Alberta, Danielle Smith, von der Zerstörung „einer der schönsten Landschaften der Welt“. 30 bis 50 Prozent der Gebäude der Stadt könnten beschädigt worden sein. Die Feuer seien immer noch nicht unter Kontrolle, sagte Smith weinend auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit).

Auf Videos waren Straßen voller niedergebrannter Häuser und Autos zu sehen. Blitze und starker Wind trieben das Feuer an. Später setzte Regen ein. Den Nationalpark mit seinen atemberaubenden Bergen besuchen pro Jahr rund 2,5 Millionen Menschen, vor allem im Sommer ist er ein Touristenmagnet. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht.

Die kanadische Waldbrand-Behörde CIFFC listet Hunderte Feuer auf, darunter vor allem in den Provinzen British Columbia und Alberta, die an die USA grenzen.

Auch in den USA richten Waldbrände Zerstörung an. Die Bundesbehörde National Interagency Fire Center listet aktuell 89 Großbrände in den USA auf, die meisten davon in Oregon, dem nördlichen Nachbarstaat von Kalifornien.