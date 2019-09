Waibstadt (dpa/lsw) - Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Dienstag einen Mann aus einem brennenden Wohncontainer in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) gerettet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Container bereits in Vollbrand, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Polizeibeamte und Feuerwehrleute retteten den Bewohner und löschten das Feuer.

Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen allein in dem Containerhaus gewohnt, sagte der Sprecher. Sein Alter, warum er sich nicht selbstständig ins Freie rettete und ob er verletzt war, waren zunächst unbekannt. Auch Brandursache und Schaden waren am Dienstagmorgen noch nicht ermittelt.