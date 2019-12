Völklingen (dpa/lrs) - Nach einem Garagenbrand in Völklingen befindet sich ein lebensgefährlich verletzter Mann am Montag noch immer in kritischem Zustand. Wie es dessen ebenfalls lebensgefährlich verletzter Ehefrau ging, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Ihr Zustand habe sich aber noch am Samstag auf dem Transport in eine Spezialklinik verschlechtert. Das ältere Ehepaar hatte bei dem Feuer am Samstagvormittag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Hinweise auf die Brandursache gab es am Montag noch nicht.