Utting am Ammersee (dpa/lby) - Ein Küchenbrand hat in einem Einfamilienhaus in Oberbayern einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Die 82 Jahre alte Bewohnerin erlitt am Sonntag eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte ihr Haus in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) selbstständig verlassen. Warum das Feuer in der Küche ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.