Uetersen (dpa/lno) - Die Freiwillige Feuerwehr hat am Sonntag zwölf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Uetersen (Kreis Pinneberg) gerettet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Sonntagmorgen sei bereits dichter Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses gedrungen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner selbst hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig in Sicherheit gebracht.

Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus wurde den Bewohnern in den darüber liegenden Etagen jedoch der Fluchtweg versperrt. Vier Menschen konnten nur über eine Drehleiter gerettet werden. Zudem wurden laut Angaben der Feuerwehr acht weitere Hausbewohner in Sicherheit gebracht. Eine Person aus der Brandwohnung kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung brannte trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen komplett aus. Zur Brandursache konnten am Sonntag zunächst noch keine Angaben gemacht werden.