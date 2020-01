Ueckermünde (dpa/mv) - Auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebs in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Lagerhalle sei bereits ausgebrannt, eine zweite stehe in Flammen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Wie das Feuer entstehen konnte, war noch unklar.