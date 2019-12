Brand in Fachwerkhaus in Tübingen: Bewohner verletzt

Tübingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines historischen Fachwerkhauses ist in der Tübinger Innenstadt ein Bewohner verletzt worden. Der 40 Jahre alte Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Samstagnachmittag im Dachgeschoss ausgebrochen und richtete ein Schaden von geschätzt 25 000 Euro an. Warum es brannte, konnten die Behörden noch nicht sagen.