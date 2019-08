Nohra (dpa/th) - Auf der Autobahn 4 im Landkreis Weimarer Land hat ein brennender Lastwagen-Anhänger mit Altbatterien in Richtung Frankfurt am Main zu einer Sperrung geführt. Die Bergung gestaltete sich kompliziert, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Weimar umgeleitet.