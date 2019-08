Nohra (dpa/th) - Nach dem Brand eines mit Altbatterien beladenen Lastwagen-Anhängers bleibt die A4 bei Weimar noch bis in die Mittagsstunden gesperrt. Auf der Autobahn Richtung Frankfurt am Main stauten sich die Autos am Mittwoch auf bis zu acht Kilometer Länge, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Weimar umgeleitet. Derzeit würden die 22 Tonnen Altbatterien entladen. Die Lithium-Ionen-Batterien seien erhitzt und müssten gekühlt werden.