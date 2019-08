Nohra (dpa/th) - Die Autobahn 4 ist im Landkreis Weimarer Land in Richtung Frankfurt am Main wegen eines brennenden Lkw-Anhängers gesperrt worden. Der Lastwagen hatte 22 Tonnen Altbatterien geladen, wie die Autobahnpolizei in Thüringen am Mittwochmorgen mitteilte. Eine Gefahr für Autofahrer oder Anwohner im nahen Nohra bestehe aber nicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer.