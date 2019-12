Trier (dpa/lrs) - Ein technischer Defekt in einem Einfamilienhaus in Trier ist die Ursache für drei Rauchgasvergiftungen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Rohr des Holzofens verstopft und nicht ordnungsgemäß gereinigt worden, teilte die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag in Trier mit. Über einen längeren Zeitraum seien giftige Dampfe ausgetreten. Drei Menschen hätten Rauchgasvergiftungen erlitten und seien am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in Krankenhäuser gebracht werden. Sie hätten in unterschiedlichen Wohnungen gelebt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einzelheiten waren zunächst noch unklar. Ein Schornsteinfeger legte die Brennstätte still.