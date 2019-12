Trendelburg (dpa/lhe) - Bei einem Brand am Montagmorgen in Trendelburg (Kreis Kassel) ist ein Einfamilienhaus zerstört worden. Alle Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können und seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits in Flammen. Der Schaden wird auf 80 000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers im Ortsteil Langenthal muss noch ermittelt werden, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor.