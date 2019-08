Täferrot (dpa/lsw) - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Täferrot (Ostalbkreis) unbewohnbar gemacht. Stunden nach den ersten Löscharbeiten ist das Feuer wieder ausgebrochen. Drei Menschen konnten sich am Donnerstagabend beim Ausbruch des Feuers aus dem Haus retten, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Feuerwehr den Brand kurz vor Mitternacht erstmals gelöscht hatte, stand das Haus am frühen Freitagmorgen wieder in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum das Feuer erneut ausbrach, war zunächst unklar.

Ursprünglich hatten sich Strohballen in einem Schuppen am Haus selbst entzündet. Nachdem erste Löschversuche der Bewohner gescheitert waren, griff das Feuer den Angaben zufolge auf das Wohnhaus über. Alle Stockwerke waren in Mitleidenschaft gezogen worden, es entstand ein Schaden von 200 000 Euro. Während der ersten Löscharbeiten wurden zwei Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei wegen Kreislaufproblemen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.