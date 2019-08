Aalen (dpa/lsw) - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Aalen unbewohnbar gemacht und einen Schaden von 200 000 Euro verursacht. Drei Menschen konnten sich am Donnerstagabend aus dem Haus retten, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zuvor Strohballen in einem Schuppen am Haus selbst entzündet, wie es weiter hieß. Nachdem erste Löschversuche der Bewohner gescheitert seien, griff das Feuer demnach auf das Wohnhaus über. Alle Stockwerke seien in Mitleidenschaft gezogen worden.